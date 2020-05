Futuro in bilico per Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo, la Juve lo segue da anni e non l'ha mai perso di vista. Questo non vuol dire che sta pensando di vendere Szczesny, ma se dovesse arrivare un'offerta importante per il polacco, il numero uno del Milan è considerato l'erede ideale. Intanto il Chelsea molla la presa su Gigio, secondo il Sunday Express i Blues stanno per chiudere con il portiere dell'Ajax Onana e la Juve avrebbe meno concorrenza.