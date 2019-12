La Juve non molla Gigio Donnarumma. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, i bianconeri sono ancora interessati al portiere del Milan che non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con il "Diavolo". Paratici farà un tentativo per acquistarlo in estate, forte anche del buon rapporto con il procuratore del giocatore Mino Raiola. Dalla Spagna giungono anche voci sull'interesse dei bianconeri per Marc Andre ter Stegen, portiere del Barcellona.