La Juve non molla Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, salvo clamorose sorprese, lascerà la sponda rossonera di Milano al termine della stagione. Nelle prossime settimane ci sarà un contatto tra Raiola e la dirigenza del Diavolo per discutere il rinnovo del portiere (va in scadenza a giugno 2021) che però, come scrive Il Corriere dello Sport è tutt'altro che scontato. Così mentre i rossoneri sfogliano la margherita dei possibili sostituti, Gazidis mette il prezzo del cartellino in bella mostra: per Donnarumma serviranno almeno 50 milioni di euro. Pretendenti tutte avvisate. Juventus compresa.