La Juventus non ha mai mollato Donnarumma. I bianconeri stanno per rinnovare il contratto a Szczesny ma Gigio è sempre stato un pallino della dirigenza e si continua a monitorare per il futuro. Secondo il Corriere dello Sport, se il portiere classe '99 non dovesse rinnovare con il Milan in contratto in scadenza nel 2021, la Juve è pronta all'assalto.