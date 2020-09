Qualche giorno fa la Juventus, assieme alla Regione Piemonte, aveva redatto un protocollo ad hoc per la capienza parziale dell’Allianz Stadium (circa 8000 persone, pari al 20% della capienza totale) sottoponendolo al vaglio del Governo e del CTS. Le parole del premier Giuseppe Conte sono andate nella direzione opposto, la Serie A non ripartirà con il pubblico e se ne riparlerà ad ottobre. Ma il club bianconero non demorde, vuole i suoi fan il prima possibile



LA RICHIESTA – Come riporta Sky Sport, la Juventus ha presentato la richiesta alla Regione Piemonte per la riapertura dello stadio con una capienza limitata, al massimo di 1000 persone. Questo perché il decreto della presidenza dei ministri consente alle manifestazioni sportive proprio questo limite, 1000 spettatori (come dimostrato dall’amichevole del Parma contro l’Empoli oppure dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro). Parte della tesi della Juve verterebbe sul seguente paradosso: quando le partite dei dilettanti avranno luogo, potranno essere disputate con la presenza dei tifosi (sempre fino ai 1000 tifosi), mentre la Serie A no. Così la Juve ha avanzato la richiesta, con la Regione Piemonte che potrebbe derogare e sta valutando la possibilità per dare una risposta definitiva.