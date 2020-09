3-5-2 e 4-4-2. Niente 4-3-3, per ora. Le prime indicazioni sulla Juventus che verrà le ha date proprio Andrea Pirlo, schierando due diversi moduli per tempo nell’amichevole contro il Novara. Fondamentali le fasce, sia nel centrocampo a cinque che in quello a quattro. Per questo il nome di Federico Chiesa non tramonta in casa Juventus. Come riporta Calciomercato.com, il suo identikit è apprezzato per la duttilità, ma la dirigenza bianconera non intende sedersi al tavolo delle trattative di fronte alle altissime richieste del presidente Rocco Commisso.