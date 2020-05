Un altro anno alla Fiorentina. Questo è lo scenario che presenta il Corriere dello Sport per Federico Chiesa. Sul giocatore c'è da tempo la Juventus che l'estate scorsa aveva trovato l'accordo prima che il presidente viola Commisso bloccasse tutto, nel frattempo si sono inserite anche Inter e Bayern Monaco. Secondo il quotidiano però si è aperta una possibilità per la permanenza del classe '97 a Firenze: per fare un'altra stagione da titolare acquisendo più esperienza e avere più spazio in vista dell'Europeo 2021.