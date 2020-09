Il futuro di Federico Chiesa è ancora in bilico. Nonostante l'arrivo di Kulusevski in quel ruolo, la Juventus non ha mollato il talento della Fiorentina che l'anno scorso è stato a un passo dal vestire la maglia bianconera. Nelle scorse settimane il presidente Commisso ha aperto alla cessione del giocatore, e secondo La Gazzetta dello Sport di fronte a l'offerta giusta potrebbe partire per permettere al club di puntare su un altro big dopo l'arrivo di Bonaventura e quello imminente di Borja Valero.