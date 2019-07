Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il 'caso' Federico Chiesa non è ancora ritenuto chiuso in casa Juventus. Il giocatore da tempo ha espresso la sua volontà di vestire la maglia bianconera e nonostante le parole del presidente Commisso verrà fatto un nuovo tentativo con la Fiorentina. Sarà il calciatore a doversi esporre in prima persona, con l'esterno viola che dovrà esplicitare la volontà di andar via da Firenze. Al momento, Federico si trova ancora in vacanza, mentre la Fiorentina si allena e prepara la stagione nel ritiro di Moena. Possibile che arrivi lì il primo faccia a faccia con la dirigenza.