Nella giornata di ieri il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha confermato l'apertura a un'eventuale cessione di Federico Chiesa, che "se porta l'offerta giusta può partire". E chissà che non arrivi proprio dalla Juventus, che non l'ha mai mollato dopo averlo sfiorato l'anno scorso quando dopo aver trovato l'accordo col giocatore, il presidente viola bloccò tutto. Intanto una prima offerta, secondo La Nazione, è arrivata dal Manchester United: 55 milioni che però non bastano a convincere la Fiorentina: i viola sperano che nei prossimi mesi prenda quota un'asta per il talento classe '97.