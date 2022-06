Mentre aspetta Di Maria, la Juventus non abbandona la pista Domenico Berardi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'attaccante azzurro stuzzica molto la Juventus per diversi motivi: caratteristiche tecniche, costi dell’eventuale operazione e dell’ingaggio. Rispetto a qualche anno fa, poi, stavolta il calciatore non rifiuterebbe un trasferimento a Torino.