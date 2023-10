A poche ore di distanza dal fischio di inizio del derby della Mole tra Juve e Torino, dalle parti della Continassa si sta parlando anche di mercato, soprattutto dopo la squalifica di Pogba che è diventata ufficiale. Uno dei nomi che non è mai tramontato dalle parti di Torino è quello di Domenico Berardi, corteggiato a lungo dalla Vecchia Signora che però, non sembra intenzionata a mollare la presa. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, la Juve starebbe studiando il piano giusto per portare il giocatore in bianconero già nella sessione di gennaio.