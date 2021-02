Alla ricerca di un centrocampista di qualità per il prossimo anno, la Juventus non ha (mai) abbandonato la pista che porta a Manuel Locatelli, pallino fisso di Andrea Pirlo. Anzi, i bianconeri sono pronti a ripartire all'assalto del classe '98 per il quale il Sassuolo ha fatto muro anche a gennaio. L'obiettivo di Paratici è quello di abbassare la richiesta cash dei neroverdi che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. I contatti dei mesi scorsi potrebbero essere serviti per mettere delle basi dalle quali ripartire alla riapertura del mercato. La Juve non non molla Locatelli, pronto un nuovo tentativo.