Il brasiliano Arthur Melo è uno degli obiettivi principali del prossimo mercato della Juventus. Dalla Spagna parlano di affare saltato con il Barcellona, a secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri non hanno smesso di provarci per il centrocampista classe '96. Trattativa complicata che finora è rimasta bloccata per la volontà del giocatore di rimanere in Spagna, ma il Barcellona preme per uno scambio che porterebbe Pjanic e De Sciglio in blaugrana.