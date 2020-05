La Juve bussa alla porta della Fiorentina per Federico Chiesa: "La contropartita pescatela dal mazzo". Può aver detto più o meno questo Fabio Paratici al presidente Commisso per convincerlo a far partire il talento classe '97. I bianconeri proveranno fino alla fine a portare Chiesa in bianconero, in cambio, secondo Tuttosport, sono pronti a offrire uno o più giocatori tra Rolando Mandragora (per il quale la Juve ha un diritto di recompra dall'Udinese), Christian Romero (che rientrerà dal prestito dal Genoa), Daniele Rugani e Luca Pellegrini (che a fine stagione finisce il prestito al Cagliari).