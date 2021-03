Negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha analizzato così gli ultimi due anni della Juventus dall'addio di Allegri: "Hanno fatto nove anni formidabili, e questa è la mia premessa. Poi non mi piace sparare sulla croce rossa: ho visto che dopo l'eliminazione col Porto sono partiti i processi, ma si sapeva già che c'erano dei problemi. Sono due anni che la Juve è casuale in campo, non vedo una linea. Si può decidere di non andare avanti con Allegri, ma se lasci andare via un allenatore come lui serve un piano B già definito: devi avere in mano o Guardiola, o Klopp, o forse Pochettino. Invece no. Alla fine è andata a prendere Maurizio Sarri che non è piaciuto ai giocatori, ed è stato sacrificato lui per accontentare lo spogliatoio. I senatori hanno troppo peso, non va bene che intervengono dalla panchina. Poi è arrivato Pirlo, una settimana dopo la presentazione per l'Under 23"