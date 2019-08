Con Maurizio Sarri ai box a causa della polmonite è toccato a Pavel Nedved parlare in conferenza stampa alla viglia della partita contro il Parma . Una conferenza stampa in cui ha voluto subito fare il punto sulle condizioni di: "Dopo la sosta ci sarà, vi manda i suoi saluti". Il vicepresidente bianconero è consapevole che "ci saranno delle difficoltà perché non è semplice assimilare un certo tipo di gioco" ma è fiducioso perché "la squadra sta rispondendo bene". Ci vorrà del tempo per vedere la Juve di Sarri e questo ci tiene subito a dirlo, anche e soprattutto per quei tifosi e addetti ai lavori che non hanno apprezzato le partite di precampionato. Roma non è stata costruita in un giorno e: "Questo non è un anno di transizione. La Juve deve vincere sempre".E' stata un'estate di grandi cambiamenti, dice Nedved, dall'allenatore, allo staff tecnico e medico, ma nonostante tutto i valori del nuovo allenatore rispecchiano quelli della Juve: ​"Lui vorrebbe stare in ufficio e in campo tutto il giorno, dedica molto tempo al campo".ma la Juve l'ha messo in conto e ha la certezza di aver messo a disposizione del tecnico una signora squadra. "I calciatori sono la nostra certezza", sussurra a fine conferenza PN. Non manca un riferimento alla lotta scudetto e non potrebbe essere altrimenti alla vigilia di un campionato che vede come principale avversaria l'Inter degli ex Conte e Marotta che hanno iniziato il ciclo di vittorie bianconere. Nedved cerca di mettergli subito pressione: "Hanno fatto investimenti importanti, vogliono vincere subito", alla faccia di chi invece gioca a nascondino. "Essere in pole per lo scudetto non mi interessa, voglio i tre punti domani".Ultimo, ma non ultimo il calciomercato che per agevolare società e calciatori (non solo della Juve) dovrebbe essere chiuso nel momento in cui inizia il campionato. "Purtroppo non è così - ammette Nedved - quando ero calciatore volevo iniziare con la sicurezza di giocare un anno con la stessa squadra".. "Dybala non può essere un problema, Higuain è tra i 2-3 attaccanti più forti al mondo". Il problema, però, è che la rosa della Juve è ancora troppo ampia per i gusti di Sarri e della stessa Juve."Se ci saranno opportunità buone per noi e per i nostri calciatori le valuteremo, c'è concorrenza e lo sanno tutti". Come dire: restata ma a vostro rischio e pericolo. Nessuno vi caccia ma il posto assicurato non ce l'ha nessuno. Pavel ha scoccato le sue frecce.@lorebetto