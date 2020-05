1









La Bundesliga è ripartita da dove si era fermata, copertine tutte per Erling Haaland. Sì, ancora una volta. Di nuovo. Il giocatore che la Juve ha trattato ben due volte, e ancora non ha mollato, ha segnato anche ieri nella prima giornata della ripresa della Bundesliga (26a di campionato). L'attaccante norvegese ha segnato all'esordio nel derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke, un primato che si aggiunge al cartellino timbrato in ogni debutto: campionato, Coppa di Germania e Champions. Nessuno come lui. La Juve lo sa e continua a seguirlo da vicino per il futuro.