La Juventus sta iniziando a focalizzare gli obiettivi di mercato per la prossima estate. Nella lista di Fabio Paratici c'è sempre - da anni - il nome di Rodrigo De Paul. L'argentino piace da tempo ai bianconeri quella in corso potrebbe essere la sua ultima stagione all'Udinese. Il giocatore è seguito anche dall'Inter con Conte che lo vorrebbe per il suo centrocampo, ma secondo la stampa francese anche il Psg si sarebbe interessato a De Paul. In estate si potrebbe aprire un'asta a tre sull'asse Italia-Francia, con Juve, Inter e Psg protagoniste.