Arthur non è un regista, Pirlo dixit. Ma nel centrocampo a disposizione dell'allenatore della Juventus è l'elemento di maggior qualità. Lo ha dimostrato ieri quando è entrato nel secondo tempo di Roma-Juve: palla al brasiliano, palla in cassaforte. Finta di corpo, elusione del primo pressing, 93% di passaggi riusciti. Roba che dallo stesso Pjanic, andato al Barcellona per far arrivare Arthur, non si vedeva più tanto spesso.

A MANO A MANO - Come fa notare Calciomercato.com Arthur è arrivato a un buon punto del processo di recupero della condizione dopo i mesi di inattività in Catalogna, aiutato dal fisioterapista e dal preparatore atletico che lo hanno seguito a Torino, e dal nutrizionista che lo consiglia dal Brasile. E adesso Pirlo può inserirlo gradualmente nelle gerarchie dei titolari.

IL MERCATO - Per Arthur la valutazione nell'affare-Pjanic supera i 70 milioni di euro. Chissà se vedremo spendere qualche altro soldino per portare un regista (ma perché mollare la corsa per Tonali?). Nel frattempo, l'importante consapevolezza che, pur senza essere un playmaker puro, c'è qualcuno a cui poter affidare il pallone che scotta.