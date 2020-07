Ormai da settimane si parla del rientro in campo di Giorgio Chiellini, rientro che però slitta sempre di più. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il capitano bianconero salterà anche il derby della Mole in programma domani, sabato 4 luglio, alle 17.15. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Chiello ha la testa soprattutto alla Champions, che comincerà il 7 agosto. Ovviamente giocherà prima ma il suo luglio non sarà troppo intenso. Lo si vedrà in qualche serata, magari per la prima volta assieme a De Ligt, ma prima di lui probabilmente andrà in campo Rugani, di cui non parla mai nessuno. Quando? Non nel derby, forse con il Milan, di sicuro non con l’Atalanta. Quella è annunciata come la guerra dei mondi: la miglior difesa della A contro il miglior attacco".