In queste settimane i vertici del calcio stanno discutendo su come riorganizzare le competizioni bloccate a causa della pandemia coronavirus. In casa Juve, intanto, in attesa di nuove disposizioni sulla possibilità di ricominciare ad allenarsi, si fa la conta per chi manca. Sono nove i giocatori bianconeri in giro per il mondo: Ronaldo (Portogallo), Higuain (Argentina), Khedira (Germania), Pjanic (Lussemburgo), Szczesny (Polonia), Alex Sandro, Douglas Costa e Danilo (Brasile), Rabiot (Francia).Ufficialmente non c'è stata nessuna chiamata per farli rientrare. La Juve non ha fretta di richiamarli finché non arrivano comunicazioni ufficiali da parte di Lega, Federazione o Governo. Se dovesse essere confermata la data del 4 maggio come primo giorno utile per poter riprendere gli allenamenti, si inizierà a pensare a un programma di lavoro e a quel punto chi è lontano dall'Italia tornerebbe a Torino.



I TEMPI - Quando rientreranno, infatti, non possono tornare subito a contatto con gli altri ma dovranno rimanere in isolamento fiduciario per altri 14 giorni. Per ora si allenano tutti individualmente così come stanno facendo anche i compagni rimasti a Torino. Sarebbero dovuti rientrare all'inizio di questa settimana ma il loro ritorno è posticipato solo di qualche giorno. Alla ripresa del lavoro mister Sarri organizzerà un vero e proprio mini ritiro, durante il quale ci si preparerà per il tour de force in vista dell'ultima parte della stagione. La Juve si sta organizzando per lavorare in una struttura chiusa e protetta, alzando il livello di sicurezza al massimo.