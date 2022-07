Tra gli arrivi di Pogba e Di Maria, la questione de Ligt e l'assalto a Zaniolo, c'è una voce dell'agendapassata apparentemente in secondo piano: quella relativa al. Ma si tratta, per l'appunto, solo di apparenza: gli uomini di mercato della Continassa non hanno certo dimenticato questa casella tanto importante quanto delicata. E, come riferisce Calciomercato.com, lavorano, con un nome ben in cima alla lista e alle preferenze di Massimiliano Allegri:- Il centravanti del Bologna è però, per voce della sua società, "incedibile". Una presa di posizione che fa riflettere la Juventus, che non a caso non ha mollato la pista che porterebbe a un Morata 3.0: al netto delle dichiarazioni, lo spagnolo è sul mercato e se i Colchoneros non dovessero trovare una soluzione a titolo definitivo nelle prossime settimane, la Juve tornerebbe prepotentemente in corsa per riportarlo a Torino, magari con un nuovo prestito".Ma, parlando di attaccanti in rosa, in teoria un vice-Vlahovic la Juventus potrebbe averlo anche già in casa. Si tratta di Moise Kean, che però in questo momento è in realtà il primo indiziato per liberare uno spazio. Resta però il nodo dell'obbligo di riscatto dall'Everton a 28 milioni, una cifra che verrà investita soltanto con la certezza di poter poi cedere l'attaccante italiano.