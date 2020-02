Non è un momento positivo in casa Juve dopo la sconfitta di Verona, la seconda nelle ultime tre partite, ma la testa di Fabio Paratici è già proiettata al prossimo mercato estivo. In particolare in uscita: secondo il Sun il primo nome tra le possibile cessioni dei bianconeri è quello di Aaron Ramsey, che dopo essere arrivato a parametro zero dall'Arsenal non ha convinto del tutto e la Juve sta pensando di cederlo. Non è un giocatore che pesa molto a bilancio, per questo i bianconeri potrebbero fare una plusvalenza importante con una sua cessione.