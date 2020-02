La Juventus va all'intervallo sotto di un gol per la rete di Tousart alla mezz'ora. I bianconeri non hanno giocato un gran primo tempo e Maurizio Sarri è arrabbiatissimo con la squadra come riporta Sky Sport, i giocatori non fanno quello che hanno preparato in allenamento. Era questo il timore dell'allenatore, come aveva detto ieri in conferenza stampa. Sarri continua a vedere una squadra che anziché salire e difendere in avanti tende ad abbassarsi troppo spesso e non è per niente contento della prestazione nel primo tempo. Ora serve una svolta.