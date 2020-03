La Serie A si ferma, il calcio non ancora, almeno non gli allenamenti. La Juve, infatti, prepara la gara di Champions League contro il Lione, prevista per la prossima settimana. Una partita da affrontare con la giusta attenzione, ma anche con le corrette precauzioni, quelle previste dalle norme governative.



Come scrive Goal, le linee guida in casa bianconera sono chiare: non bere dalla stessa bottiglia, borraccia e bicchieri, ma utilizzare sempre i monouso o una bottiglietta personalizzata; evitare di consumare cibo negli spogliatoi; riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste comuni; buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta; lavarsi accuratamente le mani il più possibile. E molto altro ancora.