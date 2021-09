L'ex giocatore delladegli anni 60, Bruno, intervenuto ai microfoni de ilBianconero.com, ha fatto un confronto tra le difficoltà avute dalla sua squadra e quelle patite dal gruppo di Allegri: "Partimmo male in campionato, sbagliando qualche partita per poi riprenderci un po’. Nel complesso, però, il campionato non fu un granché, perché eravamo impegnati anche nella Coppa dei Campioni. Non si possono fare confronti con la Juve attuale, sotto nessun aspetto, sono tempi diversi. La Juve attuale sta sbagliando, una squadra così deve puntare alle prime posizioni di classifica. A me sembra che, in questo momento, qualcuno dica: “Vedremo in futuro, ci vediamo più avanti”. La Juve non è una squadra di periferia, tutti si aspettano i risultati e in questo momento, probabilmente, ci sono problemi interni di vario genere che non permettono di fare bene. Così tanto male, però, è davvero troppo"