Da"Il gol è nell'aria".Quante volte usiamo questa espressione quando abbiamo la sensazione che da un momento all'altro possa succedere qualcosa di importante?Lunedì 11 dicembre 2023 - quando vi abbiamo raccontato la prima da titolare in Serie A di Kaio Jorge - avevamo proprio quella sensazione, che potesse succedere qualcosa di molto bello di lì a breve.Ed è successo. Anche questa settimana, infatti, la rubrica dedicata ai giocatori bianconeri in prestito ha sempre l'attaccante brasiliano classe 2002 come protagonista e non potrebbe essere altrimenti.Sabato 16 dicembre il Frosinone ha giocato a Lecce, nell'anticipo delle ore 15:00 della 16ª giornata di Serie A, e poco dopo la mezz'ora di gara ai ciociari viene fischiato un calcio di rigore a favore, con la possibilità concreta di tornare in parità dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Piccoli. Soulè raccoglie il pallone e lo consegna direttamente al suo compagno. Il resto lo ha fatto Kaio, calciando a meraviglia il tiro dal dischetto: forte, angolato e in diagonale, con l'interno del piede destro, non lasciando scampo a Falcone che aveva anche intuito la direzione della conclusione senza, però, poterci arrivare.Poi quella corsa, liberatoria sotto lo spicchio del "Via del Mare" riservato ai tifosi frusinati per festeggiare insieme a loro il suo primo gol in Serie A. Purtroppo per lui la sua rete non è bastata alla squadra di Mister Di Francesco per evitare la sconfitta in Puglia - arrivata proprio nei minuti finali con il gol di Ramadani -, ma sicuramente ha avuto un sapore dolcissimo per il nostro Kaio, come ha scritto anche sul suo profilo Instagram.Un pomeriggio che difficilmente dimenticherà.Sabato 23 dicembre sarà bello ritrovarlo, da avversario, al "Benito Stirpe" di Frosinone, proprio come Soulé e Barrenechea.