La Juve non corre. Lo si è detto più e più volte in questa stagione, attribuendo l'origine del problema all'una o all'altra motivazione. Perchè sì, effettivamente è di un problema che si tratta, soprattutto alla lunga. A parlare, del resto, sono i dati. Ad oggi, nella top 30 della Serie A per chilometri macinati in campo non c'è nessun giocatore bianconero.

Per trovare il primo bisogna scendere al 35° posto, occupato da Manuel Locatelli con una media di 10,46 (non a caso, prima dell'infortunio, l'ex Sassuolo era in assoluto tra gli uomini più impiegati da Massimiliano Allegri in questa stagione). Il secondo a correre di più in rosa è Weston McKennie (anch'egli in infermeria, al momento), in 42^ posizione con una media di 10,388 chilometri. Ancora più lontani nella graduatoria Dusan Vlahovic e Matthijs De Ligt, rispettivamente con 10,107 e 10,02, al 70° e 80° posto.

Niente a che vedere, in poche parole, con la top 3, che vede al comando il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic con una media di 11,66 chilometri a partita. Alle sue spalle il laziale Sergej Milinkovic-Savic (11,586), obiettivo di mercato della Juve, e il blucerchiato Morten Thorsby (11,552). Dati sui quali riflettere fin da subito, per iniziare a porre le basi della prossima stagione. Che dovrà procedere a una velocità diversa, in tutti i sensi.