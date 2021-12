La Juve gioca in modo troppo rinunciatario. La vittoria va bene, ma il calcio solo difensivo espresso in gran parte della partita non è accettabile per un grande club.Certo non aiuta l’abulia di Kean (serve un bomber vero) e la sufficienza perenne di Rabiot in ogni sua giocata. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 18, 2021

