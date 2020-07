La Juventus non ha mollato. Una stagione tra alti e bassi per l'esterno classe '97, che ha trovato poca continuità di rendimento ma nonostante tutto continua ad attirare l'interesse delle big. Sul giocatore ci sono anche Inter e Bayern Monaco, la Fiorentina parte da una base di 70 milioni per vendere il loro gioiello. Tanti, troppi per la Juve: i bianconeri infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ad oggi vorrebbero spendere meno della metà.