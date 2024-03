Le domande da fare ad Allegri

E' la difficoltà, palese, di una squadra che a fine partita è ferma sotto la curva con gli occhi spenti, smarriti, privi di qualsiasi forza che non sia l'inerzia. La curva chiede una risposta e una risposta in realtà non c'è. C'è solo la delusione che cova dalla partita interna con l'Empoli, dove si è spezzato inevitabilmente qualcosa.Ma cos'è, che si è spezzato? Il rapporto tra Allegri e la squadra? Il filo di fortuna che aveva annodato i primi e bellissimi risultati? E perché l'allenatore non ha risposto alla domanda diretta, glissando sui risultati e parlando di periodo e di ruote che girano?E dai. Troppo riduttivo. E su: neanche lui ci credeva.Aridissimo. Vlahovic ha trascinato finché ha potuto, nella prima giornata 'no' non sei riuscito nemmeno a sostituirlo degnamente.