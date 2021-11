Intervenuto su Tuttosport, il giornalista Matteoha detto la sua sullaalla luce della sconfitta casalinga contro l'. Ecco il suo commento: "La Juve non c'è più. Non c'è in tribuna, dove le espressioni dei visi mostrano la comprensibile ansia del momento. E non c'è in campo, giacché la squadra continua a smarrirsi dentro i suoi limiti tattici e fisici, in una crisi psicologica prima che tecnica. Ma non c'è nemmeno più in classifica, visto che da stamattina i punti di ritardo sulla Champions sono 7, mentre in serata potrebbero essere 14 quelli dal primo posto. Giù il sipario".