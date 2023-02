Se per alcuni come Alex Sandro e Cuadrado la Juve ha già deciso di non rinnovare i rispettivi contratti salutandosi così al termine della stagione, per altri le porte sono ancora aperte.Difficoltà legata ovviamente alla situazione extra campo della Juve, che di fatto non ha certezze sul futuro che la attende ma non solo. Anzi, l'ostacolo maggiore rimangono le richieste del giocatore.LA DISTANZA SULL'INGAGGIO - Richieste da top player visto che nei colloqui tra la società e la madre/agente Veronique,Cifre alte anche per chi come lui ha fatto così bene in stagione, con 6 gol messi a referto (l'ultimo decisivo contro la Fiorentina). La Juventus, come riporta calciomercato.com ha proposto al centrocampistaUn'offerta che testimonia quanto a Torino stiano spingendo per trattenere Rabiot. La distanza quindi c'è e il francese non ha fretta, deciderà a fine stagione con uno sguardo attento alla Premier League. Quella, con Arsenal e Newcastle che hanno sondato il terreno, resta la destinazione più probabile.