Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus non abbandona la pista Lukaku. L'attaccante belga resta un obiettivo del club bianconero che però deve fare i conti con Paulo Dybala che non è convinto di firmare con i Red Devils. Questione di principio ma anche questione economica per l'attaccante argentino che oggi è stato accolto al J Medical come un nuovo acquisto. La Juve non si arrende e resta interessata a Luakaku.