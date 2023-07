Juventus Next Gen prima classificata nella Coppa disciplina del Campionato Serie C.



Il comunicato @LegaProOfficial https://t.co/Qg8Jb9X0eb — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 3, 2023

Laè risultata la prima squadra classificata nelladel Campionato diappena concluso, in relazione ai provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo al 26 aprile 2023; il podio si completa con San Donato Tavernelle e Virtus Entella, entrambe del girone B, mentre le ultime formazioni in graduatoria sono Juve Stabia, Taranto e infine Crotone, tutte del girone C che racchiude i club del sud Italia. Qui sotto il post del club bianconero con il relativo comunicato e lacompleta.