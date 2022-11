Le parole diai canali ufficiali dellaLE VITTORIE - "Un mese e mezzo fa non avremmo portato a casa queste partite. La storia dice questo: avevamo fatto gare in cui avevamo raccolto meno, per nostre disattenzioni o merito degli avversari. Nelle ultime partite, anche nei momenti di difficoltà, siamo riusciti a gestire nella maniera giusta. Siamo stati cinici davanti, mi riferisco alla partita di Coppa Italia, mentre contro il Novara siamo stati bravi a soffrire quando c’è stato il momento di farlo. Tutti insieme, difendendo da squadra, e questo è ancora uno step su cui dobbiamo migliorare".