Lasi trova attualmente in una situazione critica, e molti tifosi juventini si chiedono se la squadra possa effettivamente retrocedere, considerando il difficoltoso inizio di stagione sotto la guida di. La risposta a questo interrogativo è delineata chiaramente nel regolamento, il quale specifica che "In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie C 2024/2025 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all’uopo fissate".Questa normativa sottolinea che, in caso di retrocessione, la Juventus Next Gen avrebbe la possibilità di richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C 2024/2025, ma solo se si verificasse una situazione di vacanza di organico nel medesimo campionato. Ciò pone una serie di condizioni e dipendenze da vari fattori che dovranno essere valutati attentamente nel corso della stagione. I tifosi ora osservano con interesse come si svilupperà la situazione e se la squadra sarà in grado di invertire il trend negativo in cui si trova attualmente.