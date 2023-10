Lapuò retrocedere? Questo é quello che si chiedono tanti tifosi juventini dopo la falsa partenza in questa stagione della squadra di. La risposta la dà il regolamento che recita: "In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie C 2024/2025 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all’uopo fissate".