Il cammino indellaprosegue. Allo stadio "Silvio Piola", nel primo turno della competizione, i bianconeri dilagano battendo laper 5 a 1. Ad aprire le marcature all'8' i padroni di casa con Filippo Gheza, a cui risponde al 18' Jean-Claudeche avvia il successivo "monologo" della squadra di mister Massimo: al 42' è Tommasoa portare in vantaggio i suoi, con Josephche firma il tris subito a inizio ripresa; ad arrotondare il risultato con altri due gol è ancora Mancini, grandissimo protagonista con una tripletta personale.Ottima prestazione per la Juve Next Gen, dunque, nel primo turno di Coppa Italia Serie C, in cui la scorsa stagione è arrivata fino in finale perdendo solo contro il Vicenza. E tanti, per il tecnico bianconero, i motivi per sorridere, in una serata in cui praticamente nessuno dei suoi ha sfigurato. Da segnalare, tra l'altro, che sia per Mancini sia per Ntenda e Nonge quelli odierni sono stati i primi gol tra i professionisti.