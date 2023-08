Il presidente dellaMatteoha spiegato perché lae la "new entry"non possono essere inserite nello stesso girone di(i bianconeri, infatti, saranno spostati nel B che include sostanzialmente le squadre del centro Italia). Ecco le sue dichiarazioni a LaCasadiC: "Perché una cadetta tra Juventus e Atalanta nel girone B derogando al criterio territoriale? C’è un regolamento posto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati. Qualora due Under 23 dovessero, per geografia, far parte dello stesso girone dovremmo precedere con un eventuale sorteggio".