La Juventus Next Gen scende in campo contro l'Arsignano quest'oggi, con il match che inizierà alle 14:30. Dopo la finale di Coppa Italia persa con il Vicenza, i bianconeri sono chiamati a reagire anche perché potrebbe essere una gara decisiva in ottica playoff. Con una vittoria infatti, la squadra di Brambilla supererebbe proprio gli avversari odierni. Mancano ormai solo due partite alla fine del campionato e la lotta per gli ultimi posti utili per accedere ai playoff è più viva che mai.