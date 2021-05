Nonostante la stagione negativa appena conclusa, la Juventus è comunque presente nella top 10 dei club con il valore più alto. Secondo KPMG i bianconeri sono al decimo posto tra i top club europei con un valore di 1,480 miliardi: -15% de suo EV (enterprise value). Al primo posto c'è sempre il Real Madrid, che si conferma in testa per il terzo anno consecutivo; dietro alle Merengues, ci sono Barcellona e Manchester United.