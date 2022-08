Il suo arrivo a Torino è previsto per le prossime ore: prima l'atterraggio a Caselle, poi il trasferimento al JMedical per le visite di rito e a seguire negli uffici della Continassa per la firma sul contratto e le foto ufficiali. L'attesa è quasi finita, ancora qualche ora e Filipindosserà la maglia della, la squadra che sembra nel suo destino da sempre, per un motivo ben preciso. È l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a svelare alcuni "segreti" dell'esterno serbo, nato a Kragujevac il 1° novembre 1992, nelle stesse ore in cui la Vecchia Signora batteva l'Ancona per 5 a 1 con una doppietta di Roberto- Sì, il 1° novembre, la stessa data in cui, nel 1897, un gruppo di studenti del Liceo Classico Massimo D'Azeglio fondò il club calcistico torinese. Il suo futuro sarà all'ombra della Mole, ma Kostic la Serie A avrebbe potuto conoscerla anche indossando altre maglie: nel 2016 era finito nel mirino dell', nel 2018 fu la volta della, e ancora nell'estate 2021 ecco il nuovo pressing dei nerazzurri, poi insidiati dalladi Tiago Pinto. Tutto fatto? Macchè. Quindi il blitz improvviso dellae il "mistero" dell'email sbagliata: si dice infatti che l'abbia dato ai biancocelesti un indirizzo taroccato, così da poter dimostrare al giocatore che non era arrivata nessuna offerta. Leggenda? Chissà.- Mago degli assist come nessun altro, almeno in Germania, Kostic è balzato agli onori della cronaca anche nel 2016 per un curioso episodio: fresco di retrocessione nella Serie B tedesca con lo, il serbo fu... messo all'asta sudai suoi stessi tifosi, che lo definirono un "giocatore usato ma in buone condizioni", con l'invito a comprarlo subito. Alla fine fu davvero acquistato, ma dall', per 14 milioni di euro. E ancora, tra le altre curiosità svelate dalla rosea, l'amicizia con il portiere Kevine la passione per il caffè, che lo ha spinto persino a portare una macchinetta nello spogliatoio dell'Eintracht. Tra gli altri "compagni di merende" il connazionale Luka, che ritroverà quest'anno da avversario nei match contro la Fiorentina.- Infine, la sua vita privata. Di lui, riservatissimo, si sa soltanto che ha due figli, e in Serbia è considerato uno degli sportivi più sexy: da giovane aveva la fama di sciupafemmine, tanto che si dice abbia ricevuto un'offerta dall'edizione olandese di. "No, grazie" fu la sua risposta. Meglio dedicarsi al, l'altra sua grande passione.