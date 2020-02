I manager di Chris Smalling sono in arrivo in Italia, a Roma, per vedere da vicino la partita del difensore inglese oggi alle 18 contro il Lecce. Nel futuro dell'ex Manchester United potrebbe esserci anche la Juve, anche se per ora i bianconeri non hanno confermato un interesse per il giocatore. I dirigenti monitorano la situazione da lontano: Smalling è a Roma in prestito ma se i giallorossi non dovessero qualificarsi in Champions difficilmente riusciranno a soddisfare la richiesta dello United e del giocatore. I Red Devils vogliono 20 milioni per il riscatto, il difensore chiede un ingaggio di oltre 3 milioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.