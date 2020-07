Parallelamente al mercato della prima squadra, Fabio Paratici sta lavorando anche per il futuro: la Juve infatti ha messo nel mirino il Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa che ha totalizzato due presenze in Serie A. Su Rovella però hanno acceso i riflettori le altre big italiane ma anche straniere: il giocatore infatti è monitorato con attenzione da Inter, Milan e Chelsea. A riportare l'interesse della Juventus è il Secolo XIX, secondo il quale potrebbe essere un'operazione più per il futuro prossimo che per l'immediato.