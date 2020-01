Nell'ultima vittoria del Verona contro il Genoa c'erano anche scout della Juventus al Bentegodi: osservato speciale Marash Kumbulla, una delle sorprese della prima parte di stagione. Non c'erano solo emissari bianconeri, però: in tribuna erano presenti anche osservatori di Manchester United, Chelsea, Inter e anche Fiorentina, come riporta La Nazione. Per il difensore classe 2000 i viola sono pronti a offrire 12 milioni di euro o 7 più il prestito di Sottil fino a giugno 2021 con diritto di riscatto da fissare.