è pronto al grande salto in Europa. L'attaccante brasiliano del Santos, classe 2002, potrebbe sbarcare presto in Serie A con la Juventus che per prima gli ha puntato gli occhi addosso: i bianconeri ci hanno pensato per davvero anche se ultimamente l'interesse si è raffreddato, nei mesi scorsi c'è stato qualche contatto con il Napoli ma in questi giorni è spuntata anche l'ipotesi Milan: a raccontarlo è Calciomercato.com, secondo il quale i rossoneri stanno aspettando che si liberi a zero a gennaio.