Troy Parrott è uno dei tanti giovani sul quale ha messo gli occhi la Juventus. Attaccante del Tottenham, classe 2002, ha segnato 6 gol in 4 partite di Youth League e i bianconeri sono rimasti incantati dal talento irlandese. Secondo il Daily Mail però gli Spurs hanno già un piano per l'attaccante, che potrebbe essere girato in prestito al Chartlon in Championship.