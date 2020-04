Quando si parla di giovani talenti la Juve è sempre in prima fila. Monitora e osserva il panorama europeo, alla ricerca del colpo da piazzare. Tra i giocatori che piacciono alla dirigenza bianconera c'è anche Kai Havertz, trequartista classe '99 del Bayer Leverkusen seguito da tempo. Secondo Tofofichajes, sul giocatore ha messo gli occhi anche il Manchester United, che per convincere il Leverkusen a lasciarlo partire sarebbe disposto a spendere 80 milioni di euro. La Juve per ora ancora non ha pensato a un'offerta concreta, ma monitora la situazione da vicino.